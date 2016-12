ZDF neo 23:10 bis 00:40 Krimi Kommissar Beck Absender unbekannt S 2002 Nach Motiven der Romane von Maj Sjöwall und Per Wahlöö Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Der alleinstehende Buchhalter Nils Adrup wird erschossen unter einem Auto auf dem Parkdeck des Arlanda Airports aufgefunden. Flugticket und Gepäck sind verschwunden. Kommissar Beck, Gunvald Larsson und Alice Levander übernehmen den Fall, der sich extrem rätselhaft darstellt. Beck ermittelt, dass Adrup lediglich einen Hinflug nach Malaysia gebucht hatte. Sein Bankkonto hatte er am Tag vor seinem Tod aufgelöst. Vermutlich trug der Tote eine große Summe Bargeld bei sich. Handelt es sich um einen Raubmord? Keiner seiner Angehörigen wusste von dieser Reise, und die Vermutung liegt nahe, dass Adrup das Land heimlich verlassen wollte - oder musste. Während Beck und sein Team Licht ins Dunkel zu bringen versuchen, bekommt der arbeitslose Wirtschaftsjournalist Klas Duvander anonym einen Brief mit einer Diskette in sein Haus geliefert. Sie enthält belastendes Material über die Firma NCT, die sich auf die Verschrottung atomarer U-Boote spezialisiert hat. Duvander beginnt das Informationsmaterial zu überprüfen. Tatsächlich ist der Großteil der mehrere hundert Millionen Euro umfassenden Subventionsgelder, die NCT für die sichere Entsorgung atomaren Mülls von der EU erhalten hatte, auf ein illegales Nummernkonto in New Jersey transferiert worden. Mit seinen brisanten Rechercheergebnissen sucht Duvander seinen ehemaligen Arbeitgeber, den Verleger Mats Hellgren auf. Dieser beauftragt Klas, NCT zu den Vorwürfen zu befragen, bevor er die Story veröffentlichen lassen will. Dem Journalisten ist nicht klar, wie gefährlich sein Auftrag ist. Als seine Frau Siri bedroht wird, nimmt er Kontakt zu einem alten Bekannten auf: Kommissar Martin Beck. Doch Beck kommt diesmal zu spät: Eine Explosion tötet Klas Duvander und verletzt dessen Frau Siri schwer. Von Hellgren erfahren die Polizisten von Duvanders aktueller Recherche. Beck zeigt sich wenig erstaunt, als sich herausstellt, dass Nils Adrup als Buchhalter für NCT tätig war. Überraschend ist auch für ihn, dass die zwei Morde aus völlig unterschiedlichen Motiven begangen wurden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Haber (Martin Beck) Mikael Persbrandt (Gunvald Larsson) Malin Birgerson (Alice Levander) Marie Göranzon (Margaretha Oberg) Hanns Zischler (Josef Hillman) Rebecka Hemse (Inger) Jimmy Endeley (Robban) Originaltitel: Beck Regie: Harald Hamrell Drehbuch: Cilla Börjlind, Rolf Börjlind Kamera: Olof Johnson Musik: Adam Nordén Altersempfehlung: ab 12