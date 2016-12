ZDF neo 13:00 bis 14:35 Krimi Columbo Schwanengesang USA 1974 Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Sänger Tommy Brown ist ein gefeierter Star. Ein großer Teil seiner Einnahmen fließt jedoch in den Bau einer Kirche, den seine Frau Edna, eine fanatische Protestantin, veranlasst hat. Tommys Bitte um einen höheren Gewinnanteil stößt bei Edna auf taube Ohren. Sie erpresst ihn stattdessen mit einem Fehltritt aus seiner Vergangenheit, einer Affäre mit der minderjährigen Maryann. Wird das Geheimnis ans Licht kommen? Bei einer gemeinsamen Reise nach L.A. stürzt das Flugzeug ab, und nur Tommy Brown überlebt. War es ein Unfall oder aber ein Mordanschlag? Columbo ist angetreten, diesen Fall in gewohnt lässiger Manier zu lösen. Country-Legende Johnny Cash spielt den Mörder Tommy Brown. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Falk (Inspektor Columbo) Johnny Cash (Tommy Brown) Ida Lupino (Edna Brown) Bonnie Van Dyke (Maryann Cobb) John Dehner (Roland Pangborn) Janit Baldwin (Tina) Sorrell Booke (J. J. Stringer) Originaltitel: Columbo Regie: Nicholas Colasanto Drehbuch: David Rayfil, Dean Hargrove, Roland Kibbee Kamera: William Cronjager Musik: Johnny Cash Altersempfehlung: ab 12