ZDF neo 10:00 bis 10:45 Actionserie Die Rettungsflieger Folge: 103 Für immer und ewig D 2007 Stereo Untertitel 16:9 Merken Zunächst wird das Team der Rettungsflieger zur Schülerin Svenja gerufen, die, durch einen Ruf ihrer besorgten Mutter abgelenkt, ungebremst gegen eine Tür in der Schule läuft. Mike Müller platzt in die Trauung seiner Ex-Freundin Patricia Falkenstein. Er will sie umstimmen, doch noch ihn und nicht den schnöseligen Claasen zu heiraten. Aber mitten in seiner ergreifenden Liebeserklärung stürzt er von der Kirchenbalustrade. Später muss auch Svenjas Opa Heinrich versorgt werden: In einem Handgemenge mit der nicht minder besorgten Oma Doris verletzt er sich beim Schneiden der Hecke. Nach langem Hin und Her über das Für und Wider bestimmter Immobilienangebote entscheiden sich Wollcke und Madeleine für den Kauf eines schönen Vororthauses. Aber ohne es zu wissen, ist Wollcke dem Nochbesitzer gehörig auf die Füße getreten, und dieser taucht wutentbrannt im Rettungszentrum auf, um sich zu beschweren. Kann Madeleine den Alten besänftigen? Auch Bille erscheint bedrückt mit ihrem Freund Martin im Rettungszentrum. Bille hat sich entschlossen, ganz zu ihrem Onkel Steffen zu ziehen. Ein tränenreicher Abschied steht bevor. Der neugierige Homann kommt schließlich dahinter, was Jonny in den Pausen so eifrig an seinem Laptop treibt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Marlene Marlow (Oberstabsarzt Dr. Sabine Petersen) Nicolas König (Major Jens Blank) Oliver Hörner (Stabsfeldwebel Jan Wollcke) Patrick Wolff (Oberfeldwebel Jonny von Storkow) Ursela Monn (Doris Wesendonk) Uwe Friedrichsen (Heinrich Wesendonk) Heidi Züger (Miriam Kaufmann) Originaltitel: Die Rettungsflieger Regie: Wolfgang Dickmann Drehbuch: Gabi Krieg Kamera: Oliver Sander Musik: Axel Donner