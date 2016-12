MDR 22:30 bis 00:28 Talkshow Unter uns - Geschichten, die man nicht vergisst Rita Pocher - Feuerwehreinsatz teuer bezahlt / Andreas Straelen - Mord am Gartenteich / Christine Wachholz - Der mysteriöse Tod eines Stars / Sabine Jung - Erotische Autowäsche / Lisa und Anatolij Tymoshenko - Happyend einer Jugendliebe / Beate Stelzer - Vom OP Tisch aufs offene Meer / Dirk Westphal - Mit der Mülltonne durch die Welt / Christine Stein - Dem Tod so nah D 2916 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Rita Pocher aus Neukirchen kämpft seit Jahren mit den Folgen eines von der Feuerwehr gefällten Baumes auf dem Grundstück der Familie. Der Ast einer Ulme fiel auf die Straße und den Bürgersteig. Die Einsatzkräfte beseitigten den Ast und fällten anschließend den Baum. Dabei verließ sich die Erzgebirglerin auf die Feuerwehrleute, die von einem Notfalleinsatz sprachen, der nicht bezahlt werden muss. Doch kurze Zeit später erhielt Rita Pocher eine Rechnung über 1.844,96 Euro. Andreas van Straelen verlor bei einem Nachbarschaftsstreit seinen geliebten Frosch Knötti. Er wurde von einem Nachbarn erschossen, weil er sich über das Quaken der Frösche aufregte. Seit Jahren kümmert sich Andreas van Straelen liebevoll um seine Frösche in den kleinen Teichen seines Gartens. Während viele Reihenhausnachbarn das Quaken als Naturerlebnis empfinden, stört sich ein Nachbar regelmäßig daran. Christine Wachholz lüftet die letzten Geheimnisse um eine der erfolgreichsten Schlagersängerinnen der DDR: Bärbel Wachholz. Sie feierte in den sechziger Jahren ihre größten Erfolge. Doch sie wurden von ständigen Gerüchten um ihren Gesundheitszustand und angeblichen Alkoholproblemen begleitet. Als die Sängerin in den siebziger Jahren plötzlich weitgehend aus den Medien verschwand und im November 1984 mit 46 Jahren starb, tauchten die wildesten Spekulationen auf. Christine Stein wurde von einem Lastwagen erfasst. In der Klinik stellte man als bedrohlichste Verletzung einen Riss an der Aorta fest. Es dauerte aber nur drei Wochen, bis sie wieder als geheilt entlassen werden konnte. Fünf Tage, nachdem sie entlassen wurde, riss die Aorta-Verletzung wieder auf, sie musste wieder als Notfall ins Krankenhaus. Dort war sie einige Zeit klinisch tot und hatte in der Zeit ihr Nahtoderlebnis. Viel nackte Haut und Autos: In Dresden können Männer beides verbinden, beim "Erotic Car Wash". Hinter dieser starken Idee für Männer steht eine starke Frau: Sabine Jung, Mutter von drei Kindern. Attraktiv gekleidete Mitarbeiterinnen reinigen PKW sexy und gründlich mit vollem Körpereinsatz Nach 20 Jahren als Anästhesieschwester im OP entschließt sich Beate Stelzer noch einmal ganz von vorn anzufangen. So tauschte sie ihren Schwesternkittel gegen eine Seemannsuniform und steuert seitdem riesige Containerschiffe über die Weltmeere. Dirk Westphal aus Gröbzig reist statt mit einem Rucksack oder Koffer stets mit einer Mülltonne. Die Vorzüge, auf die der Zimmermann schwört: Eine Mülltonne als Reisegefährte ist leicht, wasserdicht und rollbar. Auf die Idee mit der Tonne kam Dirk Westphal bei einer Island-Umrundung. Lisa und Anatolij Tymoshenko sind ein lebendes Beispiel dafür, dass es sich lohnt, die Jugendliebe seines Lebens im Herzen zu bewahren, auch wenn ein Happyend aussichtslos scheint. Denn Lisa aus Berlin verliebte sich als 17-Jährige in ihren ukrainischen Brieffreund Tolja. Die Grenzen, selbst im sozialistischen Lager, schienen unüberwindbar. Nachdem Lisas Mann 2002 gestorben war, machte sich die damals 62-Jährige auf den Weg, um ihren Brieffreund zu suchen. Als Obdachlosen findet sie ihren Tolja in seiner Heimatstadt wieder, mit grauem Bart und zwei Beuteln leerer Pfandflaschen. Seit dem sind die beiden glücklich zusammen und wohnen jetzt in Berlin. In Google-Kalender eintragen Moderation: Griseldis Wenner, Axel Bulthaupt Originaltitel: Unter uns - Geschichten, die man nicht vergisst