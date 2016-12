MDR 16:30 bis 17:00 Magazin MDR um 4 Gäste zum Kaffee D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Horst Lichter ist Koch, Sammler, Kabarettist, Buchautor, Humorist und Philosoph am Herd. Mit seinem kunstvoll gezwirbelten Schnurrbart ist die rheinische Frohnatur längst ein Star in der deutschen Kochszene. Und obendrein ist der 54-Jährige der lustigste Koch im Fernsehen. Der Leitgedanke von Horst Lichter: Das Leben zum Genuss machen, obwohl auch er mehrere Schicksalsschläge erlebt hat. U.a. der Tod seiner geliebten Mutter gab ihm einen neuen Blick auf sein bisheriges Leben. Darüber hat er jetzt eine neue Biografie "Keine Zeit für Arschlöcher" geschrieben, die er am Freitag bei uns vorstellt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Horst Lichter (TV-Koch und Autor) Originaltitel: MDR um 4