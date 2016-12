MDR 12:30 bis 14:00 Western Snowy River AUS 1982 2016-12-10 05:05 16:9 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken 1888. Nach dem Unfalltod seines Vaters muss Jim Craig, ein junger Mann aus den Bergen im Südosten Australiens, auf einer Rinderfarm im Tiefland arbeiten. Die hübsche Farmerstochter Jessica bemerkt rasch Jims besonderes Gespür für Pferde. Dass sich die beiden zum Ärger ihres herrischen Vaters ineinander verlieben, sorgt für dramatische Auseinandersetzungen und grandiose Verfolgungsjagden zu Pferde durch die beeindruckenden Landschaften der Snowy Mountains. Erstmals seit Jahren wird 1888 wieder eine von einem Vollbluthengst angeführte Herde wilder Pferde auf der Seite der Snowy Mountains im Südosten Australiens gesichtet, wo Henry Craig (Terence Donovan) und sein Sohn Jim (Tom Burlinson) Land besitzen. Ihr Leben hier oben ist hart. So kommt ihnen der Gedanke einige Tiere zu fangen, zu zähmen und eine Zucht zu beginnen. Doch beim Vorbereiten einer Einzäunung gerät Henry unter einen Baumstamm und stirbt. Die Nachbarn machen Jim schonungslos klar, dass er sich ungeachtet seines Landbesitzes das Recht, in den Bergen zu leben, erst im Tiefland verdienen muss. Großzügig überlässt ihm sein Freund, der alte einbeinige Eigenbrötler Spur (Kirk Douglas), ein gutes Bergpferd, denn ein Mann ohne Pferd sei in dieser Gegend wie ein Mann ohne Beine. Die Begegnung mit dem Rechtsanwalt Andrew Paterson (David Bradshaw) verhilft Jim zu einer Anstellung auf der Farm des weithin bekannten reichen Rinderzüchters Harrison (Kirk Douglas). Schnell wird die hübsche und selbstbewusste Farmerstochter Jessica (Sigrid Thornton) auf Jims besonderes Gespür für Pferde aufmerksam. Nicht erst beim heimlichen Zureiten eines von Harrison für viel Geld erworbenen jungen Wildhengstes verlieben sich die beiden ineinander- sehr zum Ärger von Jessicas Vater. Er schickt Jim in die Berge, verloren gegangene Rinder zusammenzutreiben, und verfügt, dass Jessica in Begleitung ihrer Tante Rosemary (Lorraine Bayly), der Schwester von Jessicas verstorbener Mutter Matilda, in die Stadt ziehen soll. Verzweifelt reitet Jessica Hals über Kopf in die Berge, um bei Jim zu sein, doch sie gerät in einem plötzlich aufziehenden Unwetter vom Weg ab und stürzt einen Felsen hinunter. Sie hat Glück, dass Jim ihr totes Pferd entdeckt, nach ihr sucht und sie retten kann. Neben "Crocodile Dundee" gehört die Verfilmung der Ballade "Der Mann vom Snowy River" des australischen Schriftstellers und Juristen Andrew Barton "Banjo" Paterson (1864-1941) zu den populärsten Spielfilmen aller Zeiten in Australien. Das wohl bekannteste Werk Patersons ist jedoch sein "Waltzing Matilda", das sich zur inoffiziellen Nationalhymne Australiens entwickelte. Der junge Darsteller Tom Burlinson lernte erst für diesen Film reiten und bestätigte immer wieder, dass tatsächlich er selbst den in einer einzigen Einstellung gedrehten schwindelerregenden Ritt an dem steilen Hang absolvierte und auch sonst nicht gedoubelt wurde. Hauptdarsteller Kirk Douglas "doubelte" sich gleich selbst, denn er verkörpert beide ungleichen Brüder. Ihm gratuliert das MDR-Fernsehen zum 100. Geburtstag am 9. Dezember. Seine Biografie ist typisch amerikanisch: Als Sohn armer russisch-jüdischer Einwanderer 1916 in New York geboren, musste er sich seinen sozialen Aufstieg und seine Karriere hart erarbeiten. Diese Zähigkeit und der Wunsch, der Beste zu sein, prägten seine Arbeitsweise und seine Rollen. So hat er für seinen ersten großen Erfolg "Zwischen Frauen und Seilen" (1949) wie ein Profi Boxen gelernt, für den Jazzfilm "Der Mann ihrer Träume" (1950) nahm er Trompetenunterricht, und bevor er seinen ersten Western "Der Hals in der Schlinge" (1951) drehte, lernte er reiten und schießen. Ein Besessener, der seine Helden - zu denen "Spartacus" (1960) ebenso zählte wie der Wikinger Einar ("Die Wikinger", 1958) - unbestechlich und egozentrisch darstellt, seine Schurken unerbittlich und leidenschaftlich. Er spielte in mehr als 85 Filmen u. a. von Regiegrößen wie Howard Hawks und Billy Wilder. 1995 hat ihm die amerikanische Filmakademie den Ehren-Oscar fü In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kirk Douglas (Harrison / Spur) Jack Thompson (Clancy) Tom Burlinson (Jim Craig) Sigrid Thornton (Jessica Harrison) Lorraine Bayly (Rosemary Hume) Terence Donovan (Henry Craig) David Bradshaw (Banjo Paterson) Originaltitel: The Man from Snowy River Regie: George Miller Drehbuch: John Dixon, Fred Cul Cullen Kamera: Keith Wagstaff Musik: Bruce Rowland Altersempfehlung: ab 6