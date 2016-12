NDR 16:10 bis 17:10 Magazin Mein Nachmittag Mein Backtag: Weihnachtsgebäck - live aus Valentinas BackSalon in Hamburg / Alltagswissen: Weihnachtsgewürze - das Geheimnis des Weihnachtsdufts / Mein Tier: Wenn das Haustier trauert / Auf'n Schnack: Dorothee Röhrig Autorin von "Die 5 magischen Momente des Lebens" / "Mein Nachmittag"-Quiz D 2016 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Mein Backtag: Weihnachtsgebäck - live aus Valentinas BackSalon in Hamburg Katrin "Valentina" Hauser baut mit ihrem neu eröffneten BackSalon im Hamburger Grindelviertel darauf, bei älteren Menschen die Begeisterung fürs Backen neu zu erwecken. Dadurch möchte sie ihnen eine sinnvolle Beschäftigung und einen Treffpunkt anbieten. Und nicht zuletzt kann sie die Gäste des Cafés mit "Omas" leckeren Kuchen verwöhnen. Alltagswissen: Weihnachtsgewürze - das Geheimnis des Weihnachtsdufts Weihnachten ist eng mit typischen Düften verbunden. Vanille, Sternanis, Kardamom, Zimt oder Nelken: Diese Gewürze sorgen nicht nur für den besonderen Geschmack, sondern gelten auch als medizinisch wertvoll. Tim Berendonk, Experte für Alltagswissen, hat sich gefragt, wie gesund denn eigentlich Weihnachtsgebäck ist und macht "plietsch."! Mein Tier: Wenn das Haustier trauert Auch Hund oder Katze können trauern, zum Beispiel dann, wenn ein Spielgefährte gestorben ist. Melanie Neumann vom Tierheim Buchholz in der Nordheide berichtet von ihren Erfahrungen mit trauernden Tieren. Und sie gibt Tipps, wie man am besten mit einem Tier in dieser Gemütslage umgeht. Außerdem wird für einige Vierbeiner wieder ein neues, freundliches Zuhause gesucht. Auf'n Schnack: Dorothee Röhrig Autorin von "Die 5 magischen Momente des Lebens" Die Journalistin und Mitbegründerin der Zeitschrift "Emotion" schreibt in ihrem ersten Buch über Momente, durch die die Lebensplanung eine völlig neue Ausrichtung erfahren kann. In einem ihrer magischen Momente wurde ihr klar, dass sie ihr weiteres Leben zusammen mit Hubertus Meyer-Burkhardt, dem Moderator der "NDR Talk Show", verbringen will. Sie wünscht sich, dass mehr Menschen ihre Schlüsselmomente im Leben bewusst wahrnehmen und am Ende eines jeden Tages sagen: Ich habe was erlebt. Das ist schöner als zu sagen, ich habe was erledigt. "Mein Nachmittag"-Quiz Aus dem Gespräch mit den Studiogästen ergibt sich jeweils die Gewinnfrage. Danach können die Zuschauerinnen und Zuschauer anrufen und gewinnen: 01375/95 4000 (0,14 Euro pro Anruf aus dem deutschen Festnetz. Preise aus dem Mobilfunknetz können abweichen). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jule Gölsdorf, Arne Jessen Originaltitel: Mein Nachmittag