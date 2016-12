NDR 00:50 bis 01:50 Talkshow NDR Talk Show classics D Stereo 16:9 Live TV Merken Ein Wiedersehen mit interessanten und spannenden Gästen aus früheren Sendungen der "NDR Talk Show". Erinnerungen an besonders aufschlussreiche, witzige, liebenswürdige und offene Gespräche: Unterhaltsam war es mit Hennes Bender, der Hubertus Meyer-Burckhardt und Barbara Schöneberger am 27. September 2013 lustige Dinge, unter anderem über seine behaarten Füße und seine Liebe zu veganem Mett erzählte. Die "NDR Talk Show classics" erinnern an die vor ein paar Tagen verstorbene Gisela May. Sie sprach mit Jörg Pilawa am 18. Oktober 2002 über ihr Leben in Ost und West, als gefeierte Brecht-Darstellerin und als geliebte "Muddi" in der Krimiserie "Adelheid und ihre Mörder". Die "NDR Talk Show classics" erinnern auch an den kürzlich verstorbenen Politiker Peter Hintze (CDU). Am 21. November 1997 erklärte er Alida Gundlach, was ein Generalsekretär eigentlich beruflich so macht. Fidel Castro, der vor Kurzem verstorben ist, war zwar nie in der "NDR Talk Show", dafür aber seine Geliebte Marita Lorenz. Am 20. Oktober 2000 erzählte sie Hubertus Meyer-Burckhardt von ihrem abenteuerlichen Leben und warum sie ihren geliebten Fidel eigentlich umbringen sollte. Startenor José Carreras feierte gerade seinen 70. Geburtstag. Er plauderte am 9. Februar 2001 mit Alida Gundlach über seine Familie, seine unglaubliche Karriere und natürlich die Liebe zur Oper. Am 21. Februar 2014 besuchte eine junge Poetry-Slammerin die "NDR Talk Show". Julia Engelmann sprach mit Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt über ihren sensationellen Erfolg mit einem ganz besonderen Gedicht, das sie natürlich auch in der Sendung noch einmal vortrug, und womit sie Jörg Pilawa zu Tränen und den Rest der Runde zu Begeisterungsstürmen hinriss. Musikalisch beendet David Garrett diese Ausgabe mit zwei Weihnachtsliedern, die er bei einem Überraschungsbesuch am 11. Dezember 2015 spielte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Hubertus Meyer- Burckhardt, Hubertus Meyer- Burckhardt, Barbara Schöneberger , Jörg Pilawa, Alida Gundlach Gäste: Gäste: Hennes Bender (Komiker), Gisela May (Schauspielerin), Peter Hintze (Politiker), Marita Lorenz (Geliebte von Fidel Castro), José Carreras (Startenor), Julia Engelmann (Poetry-Slammerin) Originaltitel: NDR Talk Show Classics