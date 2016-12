NDR 22:00 bis 00:05 Talkshow NDR Talk Show D 2016 2016-12-09 22:00 Stereo Untertitel HDTV Merken In der 784. Ausgabe der "NDR Talk Show" erwarten Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt folgende Gäste: Wotan Wilke Möhring, Schauspieler Obwohl er in seiner Kindheit eigentlich viel lieber Indianer spielte als Cowboys, sagte Wotan Wilke Möhring sofort zu, den Old Shatterhand zu spielen. Denn rund 50 Jahre nach dem letztem "Winnetou"-Film gibt es jetzt drei Neuverfilmungen der Reihe. Zur Vorbereitung auf die Dreharbeiten hat Wotan Wilke Möhring noch einmal seine alten Indianerbücher ausgepackt und sich an frühere Besuche in kanadischen Reservaten erinnert. Das Interesse des 49-jährigen Schauspielers an Indianern ging als Kind sogar so weit, dass er sich entsprechende Kleidung geschneidert und mit Perlen verziert hat. Damit bekleidet und mit einem Tomahawk ausgestattet, sei er dann ich in den Wald gezogen. Wie neidisch er bei den Dreharbeiten auf die Kleidung von Winnetou war und was bei den Dreharbeiten so alles passiert ist, das erzählt er in der "NDR Talk Show". Steffen Henssler, Koch 2015 hat es Steffen Henssler nicht nur wieder unter die Top drei der beliebtesten Fernsehköche geschafft, sondern auch in die Spitzengruppe der TV-Entertainer und wurde sowohl mit der Goldenen Henne als auch dem Bambi ausgezeichnet. Seine Sendung "Grill den Henssler" ist einer der wenigen Sendungen im deutschen Fernsehen, die gegen den "Tatort" bestehen kann. Auch als Gastronom läuft Steffen Henssler auf Hochtouren: Zwei Restaurants hat er bereits in Hamburg, jetzt kommt noch ein weiteres dazu. Außerdem veröffentlicht der 44-Jährige nach seinen fünf Kochbüchern jetzt eines für Kinder und geht wieder auf große Live-Tournee. Welche Überraschungen er für 2017 noch parat hat, das erzählt er in der "NDR Talk Show". Paul Panzer, Komiker Blümchenhemd, altmodische Brille, Sprachfehler: So kennt das Publikum den Komiker Paul Panzer. Bekannt wurde dieser ursprünglich durch Telefonscherze, die von Radiosendern bundesweit gesendet wurden. Seit 2005 tritt der Pointen-Panzer der bundesdeutschen Comedyszene als Stand-up-Comedian auf und tourt mit eigenen Programmen mit großem Erfolg durch die Lande. Zurzeit ist er mit seiner bisher fünften Show "Invasion der Verrückten" unterwegs. Wolfgang Petersen, Regisseur 30 Jahre nach seinem letzten Dreh in Deutschland kehrt Star-Regisseur Wolfgang Petersen in seine Heimat zurück. Nach den internationalen Erfolgen von "Das Boot" (1981) und "Die unendliche Geschichte" war Petersen nach Hollywood gegangen und hatte sich dort zum Blockbuster-Spezialisten entwickelt: "In the Line of Fire Die zweite Chance" (mit Clint Eastwood), "Outbreak Lautlose Killer" (mit Dustin Hoffman), "Air Force One" (mit Harrison Ford), "Der Sturm" (mit George Clooney) und "Troja" (mit Brad Pitt) sind nur einige seiner Filme. In den letzten Jahren hat es der 75-Jährige etwas ruhiger angehen lassen und sich eine Auszeit genommen. Sein Comeback feiert Wolfgang Petersen jetzt in Deutschland und hat dafür gleich vier der derzeit beliebtesten und erfolgreichsten deutschen Schauspieler verpflichtet: Til Schweiger, Matthias Schweighöfer, Michael "Bully" Herbig und Jan Josef Liefers. Sie spielen in dem Remake von Petersens Gaunerkomödie "Vier gegen die Bank", die 1976 im Fernsehen lief und jetzt in die Kinos kommt. Wer glaubt, dass sich Wolfgang Petersen danach wieder eine Auszeit gönnt, der irrt: "Das ist nicht das Ende. Ich habe noch vieles, vieles vor, auch in Amerika", berichtet er. Rosi Mittermaier und Christian Neureuther, ehemalige Skirennläufer Seit mehr als 50 Jahren sind sie ein Paar, seit 36 Jahren glücklich verheiratet. Bei ihrer Hochzeit 1980 standen 15.000 Schaulustige vor der Kapelle in Garmisch-Partenkirchen, wo sie sich das Jawort gegeben haben. Rosi Mittermaier und Christian Neureuther sind das, was man ein echtes Traumpaar nennt. Die ehemalige Skirennfahrerin Rosi Mittermaier, Spitzname "Gold-Rosi", wurde zur Legende, als sie 1976 bei den Olympischen Spielen zwei Goldmedaillen und eine Silbermedaille gewann. Ihr Mann Christian In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Hubertus Meyer-Burckhardt, Hubertus Meyer-Burckhardt, Barbara Schöneberger Gäste: Gäste: Wotan Wilke Möhring (Schauspieler), Steffen Henssler (Koch), Paul Panzer (Komiker), Wolfgang Petersen (Regisseur), Rosi Mittermaier (ehemalige Skirennläuferin), Christian Neureuther (ehemaliger Skirennläufer), Christiane Paul (Schauspielerin), Richard Dav Originaltitel: NDR Talk Show Regie: Bernd Diekmann/Nicole Kraut/Ralf Kilian/Ralf Hottum/Sebastian Fuchs