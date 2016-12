ZDF 01:15 bis 02:40 Western Mit stahlharter Faust USA 1955 Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Wyoming, in den 1880er Jahren: Dempsey Rae zieht als blinder Passagier auf den Frachtzügen des Mittleren Westens durchs Land. Er freundet sich mit einem anderen Drifter, Jeff Jimson, an, der bald darauf eines Mordes beschuldigt wird. Dempsey kann verhindern, dass Jeff gelyncht wird, indem er den wahren Mörder zur Strecke bringt. Während er auf seinen Teil der Belohnung wartet, verhilft ihm sein neuer Ruhm zu einer Anstellung bei der reichen Rancherin Reed Bowman, die frisch von der Ostküste kommt. Reed liegt im Streit mit einer Vielzahl kleinerer Rancher, die ihre Weiden mit Stacheldraht zum Schutz vor ihrer riesigen Herde abzäunen. Doch obwohl Dempsey einen fast schon pathologischen Hass auf Stacheldraht hat die Narben auf seinem Rücken deuten an wieso will er nicht für seine Chefin in den sich ankündigenden Herdenkrieg ziehen. Zunächst setzt Reed das ganze Arsenal ihrer weiblichen Reize ein, um Dempsey für ihre Zwecke zu gewinnen. Doch als sie damit nicht weiterkommt, engagiert sie den sadistischen Revolverhelden Steve Miles, um ihre Herde auf das Gebiet der Kleinrancher zu treiben. Dempsey bleibt daraufhin nichts anderes übrig, als gegen seine ursprünglichen Überzeugungen und gegen die Frau, mit der ihn eine intensive Hassliebe verbindet, in den Kampf zu ziehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kirk Douglas (Dempsey Rae) Jeanne Crain (Reed Bowman) Claire Trevor (Idonee) William Campbell (Jeff Jimson) Jay C. Flippen (Strap Davis) Eddy C. Waller (Bill Cassidy) Richard Boone (Steve Miles) Originaltitel: Man without a Star Regie: King Vidor Drehbuch: Borden Chase, D .D. Beauchamp Kamera: Russell Metty Musik: Joseph Gershenson Altersempfehlung: ab 16