Krimiserie Notruf Hafenkante Hart an der Kante D 2009 Melanie bemerkt einen Wagen, der ohne amtliches Kennzeichen von einem minderjährigen Jungen gefahren wird. Sie verfolgt das flüchtende Fahrzeug. Aber die Jagd endet am Hafen, wo der Fluchtwagen in die Elbe stürzt. Schnell ist klar, dass es keine Chance auf Überlebende gibt. Melanie muss sich den verzweifelten Eltern Angelika und Bernard stellen, die ihr die Schuld am Tod ihres Sohnes Tim geben. Boje und Franzi bringen in Erfahrung, dass Tim zu Hause große Probleme hatte. War es der Selbstmord eines frustrierten Jugendlichen? Doch die überraschende Wendung kommt, als der Wagen geborgen wird und niemand darin ist. Offensichtlich hat Tim den Unfall nur inszeniert, um seinen Eltern einen Denkzettel zu verpassen. Als kurz darauf eine Lösegeldforderung eingeht, stehen die Polizisten mit ihren Ermittlungen wieder am Anfang. Wer hat Tim in seine Gewalt gebracht? Die Suche nach dem Jungen läuft unter Hochdruck. Noch wissen die Polizisten nicht, dass Tim in Lebensgefahr ist. Schauspieler: Sanna Englund (Melanie Hansen) Markus Knüfken (Kai Norden) Rhea Harder-Vennewald (Franzi Jung) Frank Vockroth (Boje Thomforde) Peer Jäger (Martin Berger) Harald Maack (Wolle Wollenberger) Gerit Kling (Dr. Jasmin Jonas) Originaltitel: Notruf Hafenkante Regie: Bodo Schwarz Drehbuch: Klaus Arriens, Thomas Wilke Kamera: Thomas Ch. Weber Musik: Michael Soltau