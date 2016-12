ZDFinfo 16:30 bis 17:15 Dokumentation Bibelrätsel - Die Macht der Zehn Gebote D 2012 Stereo 16:9 Live TV Merken Die zweite Folge der Reihe geht der Frage nach, warum die Zehn Gebote - als einzige Gesetzessammlung aus der Zeit des Alten Orients - bis heute Bestand haben. Begleitet von Margot Käßmann, befasst sich die filmische Recherche mit der Erfolgsgeschichte der Zehn Gebote, die sich bis in die Formulierungen moderner Rechtsordnungen hinein verfolgen lassen. Sie gelten als Kern des Paktes zwischen dem Gott der Bibel und seinem auserwählten Volk: die Zehn Gebote. Das Alte Testament berichtet, Gott selbst habe sie auf zwei Steintafeln geschrieben, nachdem er sein Volk aus der ägyptischen Gefangenschaft befreit hat. In einer tragbaren Kiste, der Bundeslade, sollen die Gesetzestafeln auf dem Weg ins Gelobte Land mitgeführt worden sein, bis sie schließlich im Tempel von Jerusalem einen festen Platz erhielten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Margot Käßmann Originaltitel: Das Bibelrätsel Regie: Friedrich Klütsch/Claudia Moroni