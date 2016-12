3sat 04:23 bis 05:07 Show Rolf Miller: Alles andere ist primär Solo-Kabarett von und mit Rolf Miller D 2015 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken "Wenn der Schuss nach vorne losgeht" oder "Ich nehm mich selbst nicht so wichtig, wie ich bin" wären Titelalternativen für Rolf Millers viertes Kabarettprogramm "Alles andere ist primär". Millers Alter Ego würde sagen: "So gut, dass es schon wieder blöd ist". Sein namenloser Antiheld ist der Großmeister im Rumstottern und Erfinder von sinnfreien Sprüchen. Bei ihm wird das Scheitern zum Triumph. Er spielt mit der eigenen Rolle und trifft präzise durch die Brust ins Hirn. Und ganz nebenbei vernimmt der Zuschauer spannende Gedankengänge zu noch spannenderen Themen: Werden Rolf, Achim und Jürgen sterben? Haben Frauen endlich Namen? Kommen sie überhaupt vor? Und was haben "Tatort"-Manie, Sudoku und Facebook damit zu tun? 3sat zeigt eine Aufzeichnung von "Rolf Miller: Alles andere ist primär" aus dem Mainzer "Unterhaus". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Rolf Miller: Alles andere ist primär

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 462 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:10 bis 05:00

Seit 272 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 192 Min. Exiled

Krimi

Tele 5 03:09 bis 04:49

Seit 93 Min.