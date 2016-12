3sat 13:20 bis 15:00 Dokumentation Netz Natur Die Naturreportage aus der Schweiz Schweizerischer Nationalpark: 100 Jahre Einsamkeit CH 2014 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Am 1. August 1914 wurde zwischen dem Unterengadin und der italienischen Grenze der erste Schweizerische Nationalpark gegründet. Der Film führt durch Natur und Tierwelt des Parks. Es geht dabei auch um die Zeit in der Natur: Was bedeutet sie im Leben einer Eintagsfliege, wie erlebt ein Hirschkalb sein erstes Jahr nach der Geburt, und was bedeutet Zeit für eine knorrige Zirbelkiefer oder Arve, die 600 Winter überstanden hat? Mit speziellen Techniken leuchtet der Film die Erlebniswelt dieser drei so unterschiedlichen Parkbewohner in der Gegenwart und in der Vergangenheit aus. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Andreas Moser Originaltitel: Netz Natur