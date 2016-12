Bibel TV 03:15 bis 04:45 Drama Orangen zu Weihnachten USA 2012 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Als Baby wurde die kleine Rose auf den Stufen des Waisenhauses der gütigen Mrs. Hartley abgelegt. Nun, mehr als ein Jahrzehnt später, ist Mrs. Hartley verstorben, und Rose wird in die Obhut des Kinderheims Irongates übergeben. Dort führt der hartherzige Mr. Crampton ein strenges Regiment aus Strafen und Pflichtdiensten, unterbrochen nur von gelegentlichen Besuchen seines freundlicheren Bruders. Der bringt den Kindern zu Weihnachten gerne Orangen. Rose hat so etwas noch nie gegessen und ist schwer gespannt. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Edward Herrmann (Mr. Crampton) Nancy Stafford (Mrs. Hartley) Bailee Michelle Johnson (Rose) Savanna Kylie Lewis (Emily) Juliette Lyde (Mary) Bruce Newbold (Joe) Yolanda Wood (Polly) Originaltitel: Christmas Oranges Regie: John Lyde Drehbuch: Linda Bethers, Sally Meyer, Ben Sowards Musik: James Schafer

