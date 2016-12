Niederlande 2 10:35 bis 11:00 Sonstiges Vroege Vogels NL 2016 HDTV Merken Veel aandacht voor vogels. Ten eerste de kanoet. Kanoeten zijn vogels die in Canada broeden en in de waddengebieden van West-Europa overwinteren. Jarenlang daalden de aantallen kanoeten in de Waddenzee, maar tegenwoordig weten ze dit gebied weer beter te vinden. Vooral het verbod op de grootschalige kokkelvisserij in de Waddenzee heeft een belangrijke rol gespeeld bij het herstel van de hoeveelheid schelpen, het belangrijkste voedsel van de kanoet. Daarnaast komt ook het kauwtje voorbij. Kauwtjes zijn intelligente vogels, ze hebben een complex sociaal gedrag, leven vaak in een kolonie en zijn monogaam. Het kauwtje is een van de meest algemene soorten van Nederland. Bij de Universiteit Groningen bestuderen ze deze slimme kraaiachtige al tientallen jaren, met bijzondere ontdekkingen tot gevolg. En: voor bijzondere fossielen hoef je niet het land uit. Sterker nog, de meest bijzondere koralen, schelpen, sponzen, zee-egels en inktvissen vind je soms gewoon om de hoek, in de straatstenen. Met paleontoloog Jelle Reumer maakt Vroege Vogels een fossiele wandeling, van Amsterdam tot Middelburg. Tot slot weer een blog van Ruben Smit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Minouska Meulens, Menno Bentveld Originaltitel: Vroege vogels