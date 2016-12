Silverline 04:15 bis 05:40 Actionfilm Kaliber 9 F 2011 20 40 60 80 100 Merken Die Prostituierte Sarah wird von ihrem Zuhälter ermordet. Der Stadtplaner Yann Moreau sieht sich in seinem Job mit der Tatsache konfrontiert, dass die Stadt von korrupten Politikern geleitet wird. Nichts verbindet die Lebenswege dieser beiden so unterschiedlichen Menschen, wäre da nicht die 9-mm-Pistole, die im Bauch von Sarahs Leichnam gefunden wird. Niemand ahnt, dass in der Pistole der Geist von Sarah lebt. Mit Hilfe von Yann, der unfreiwillig in den Besitz der Schusswaffe kommt, erklärt Sarah den Gangstern und korrupten Politkern den Krieg. Es entbrennt ein bleihaltiger Kampf, wie er gnadenloser nicht sein könnte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Laurent Collombert (Yann Moreau) Nathalie Hauwelle (Sarah) Phillippe Burel (Richard Wolfhound) Philippe Bussière (Le Maire) Jean-Jacques Lelté (Frank) Mory Gueye (Le Sorcier Vaudou) Christophe Lafargue (Frédéric Pontamousseau) Originaltitel: Calibre 9 Regie: Jean-Christian Tassy Drehbuch: Eric Cherrière, Jean-Christian Tassy Kamera: Chloé Robert Musik: Fabien Auguy, Jonathan Latorre, Jonathan Verie-Massot Altersempfehlung: ab 18

