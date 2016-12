Silverline 01:35 bis 02:55 Actionfilm Pimp Bullies DR 2011 20 40 60 80 100 Merken Isabel ist alleinerziehende Mutter in einem der miesesten Viertel von Santo Domingo. Ihr Leben besteht aus Schmerz und Verzweiflung. Ihrem zehnjährigen Sohn, der an einer schrecklichen Krankheit leidet, kann sie nicht helfen, weil ihr die finanziellen Mittel fehlen, ihn behandeln zu lassen. Ihr bleibt nur eine Möglichkeit, Geld zu verdienen: Illegal nach New York einzureisen und sich dort als Prostituierte zu verdingen. Isabels Leben wird nicht besser, sie wird missbraucht, manipuliert, unter Drogen gesetzt - und dann ist sie tot. Aber wer hat sie umgebracht? Fünf Verdächtige gibt es. Sie alle wissen etwas über dieses Verbrechen. Wird die Wahrheit ans Licht kommen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ving Rhames (Miguel) Steven Bauer (Mr. watson) Adrian Bellani (Daniel) Marcos Bonetti (Isabel's Son) Chiquinquirá Delgado (Monica) Laura García (Julia) Hemky Madera (James) Originaltitel: Pimp Bullies Regie: Alfonso Rodriguez Drehbuch: Jose Miguel Bonetti Kamera: Eduardo Fierro Altersempfehlung: ab 18