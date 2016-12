ARD alpha 22:30 bis 22:55 Dokumentation Schau in meine Welt Lacika - mit der Gitarre in ein neues Leben D 2015 16:9 Live TV Merken Lacika hat genug von Csepel: Der Stadtteil von Budapest ist eine Insel, idyllisch gelegen. Aber das Leben dort ist gefährlich: Ständig gibt es Überfälle, Drogen, Tote. Lacika ist zwölf und hat einen Traum: Raus aus Csepel - in die schöneren Viertel der ungarischen Hauptstadt. Oder gleich nach London. Dazu, das weiß er, muss er erfolgreich sein und sein eigenes Geld verdienen. Und das will er unbedingt einmal erreichen - mit seiner geliebten Gitarre. Sie soll ihm raus helfen aus Csepel. Aus der winzigen Wohnung, wo er mit der Mutter und zwei Schwestern lebt. Wo das Geld nie reicht, obwohl die Mutter sich Tag und Nacht kaputt arbeitet. Die Gitarre und die Musik haben ihn verändert, sagt er. Früher war er ein wilder Teufel. Immer hat er Streiche ausgeheckt und schlimme Dinge angestellt. Ständig gab es Ärger in der Schule. Bis Lacika eines Tages an seiner Schule ein Konzert erlebte: Ein Gitarrist spielte Jazz und die Musik der ungarischen Roma. Und das war so schön, dass der Junge zu Tränen gerührt war. Seit drei Jahren übt er jetzt jeden Tag: Gitarrengriffe, Harmonielehre, neue Stücke - und hat schon ziemlich viel erreicht. Auf einer guten Schule ist er aufgenommen worden, die musikalisch talentierte Kinder fördert. Und in diesem Frühjahr möchte er wieder an den Plattensee. Der berühmte Gitarrist Ferenc Snétberger fördert dort talentierte Kinder aus armen Roma-Familien. Ein Traum für Lacika und eine großartige Chance, sein Spiel weiter zu verbessern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Schau in meine Welt!