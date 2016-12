ARD alpha 22:00 bis 22:30 Dokumentation Zurück in die Armut - Keine Chance auf Asyl D 2016 16:9 Merken Roma aus Serbien haben keine Chance auf Asyl, denn Serbien gilt als sicheres Herkunftsland und Armut wird als Asylgrund nicht akzeptiert. Familie Stankovic wusste das und dennoch haben sie gespart, einen Schleuser bezahlt und sich auf den Weg nach Berlin gemacht. Vor allem für die Kinder. Sie sollten ein besseres Leben haben und zur Schule gehen können, ohne als Zigeuner verspottet zu werden. Der Anfang war vielversprechend: Die Familie bekam eine Unterkunft, die Kinder fanden Anschluss ... Roma aus Serbien haben keine Chance auf Asyl, denn Serbien gilt als sicheres Herkunftsland und Armut wird als Asylgrund nicht akzeptiert. Familie Stankovic wusste das und dennoch haben sie 800 Euro gespart, einen Schleuser bezahlt und sich auf den Weg nach Berlin gemacht. Vor allem für die Kinder. Sie sollten ein besseres Leben haben und zur Schule gehen können, ohne als Zigeuner verspottet zu werden. Der Anfang war vielversprechend: Die Familie bekam eine Unterkunft, die ungewohnten Luxus bot: richtige Betten, Heizung, Warmwasser, Strom. Die Kinder gingen über ein Jahr lang in die Schule und fanden Freunde. Die Behörden schienen die Stankovics vergessen zu haben. Doch dann kam die Ausreiseaufforderung. Die Familie wurde nach Serbien zurückgeschickt. Was erwartet sie dort? Was macht Familie Stankovic emotional durch? Fügen sie sich in ihr neues altes Leben oder träumen sie weiter von Deutschland? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Zurück in die Armut - Keine Chance auf Asyl