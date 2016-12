Animal Planet 04:25 bis 04:45 Dokusoap Swamp Brothers - Zwei Brüder aus'm Sumpf USA 2011-2012 Merken Es ist ein herrlicher Morgen im Miccosukee-Reservat. Zusammen mit Fährtensucher Al Roberts sind Robbie und Stephen wieder einmal als Problemlöser unterwegs. Ein Notruf führt sie auf einem Propeller-Boot in die Everglades, wo in der Nähe eines beliebten Bade- und Picknickplatzes ein ausgewachsener Alligator gesichtet wurde. Bis dato war das lauschige Plätzchen echsenfrei, doch nun fühlen sich die meisten Ausflügler dort nicht mehr sicher. Die "Swamp Brothers" machen sich auf die Suche nach dem Reptil. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris Fries (Narrator) Originaltitel: Swamp Brothers Regie: Steve Jones

