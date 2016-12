Animal Planet 01:25 bis 02:10 Dokusoap Die Wildlife-Cops Der Mann ohne Namen CDN 2015 Merken Die Stadt Moses Lake im Bundesstaat Washington ist von einer Halbwüste umgeben, die Straftäter gerne nutzen, um Drogen zu konsumieren oder gestohlene Fahrzeuge zu verstecken. Deshalb fährt Sergeant Mike Jewell dort regelmäßig Streife. Dabei stößt der Gesetzeshüter in dieser Folge auf einen Mann, mit dessen Personalien etwas nicht stimmt. Offenbar hat der Verdächtige bei der Befragung einen falschen Namen angegeben, um den "Wildlife-Cop" in die Irre zu führen. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Rugged Justice