Animal Planet 07:10 bis 07:55 Dokumentation Die Baumhaus-Profis Das Mega-Baumhaus USA 2013 Merken In Texas ist alles eine Nummer größer als an anderen Orten. Dort gibt es nicht nur die fettesten Steaks, sondern in Zukunft auch eines der größten Baumhäuser des Landes. Denn Pete Nelson und seine Handwerker übertreffen sich in dieser Episode selbst. Die Baumhaus-Profis konstruieren ihrer Kundschaft ein riesiges Ranch-Haus in den Blätterwald. Darin kann die Großfamilie aus Waco zukünftig ihre Wochenenden genießen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Treehouse Masters

