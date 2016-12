TNT-Serie 21:55 bis 23:40 Actionfilm The Scorpion King 3 - Kampf um den Thron USA 2012 16:9 20 40 60 80 100 Merken Der einst so mächtige "Scorpion King" Mathayus ist tief gesunken: Sein Reich ist zerfallen und seine Königin hat er an die Pest verloren. Um Macht und Ruhm von einst zurückzuerobern, schlägt er sich abermals als Söldner durch und muss ein Königreich gegen einen bösen Tyrannen und dessen Geisterarmee verteidigen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Victor Webster (Mathayus) Bostin Christopher (Olaf) Billy Zane (Talus) Ron Perlman (Horus) Temuera Morrison (Ramusan) Krystal Vee (Silda) Selina Lo (Tsukai) Originaltitel: The Scorpion King 3: Battle for Redemption Regie: Roel Reiné Drehbuch: Brendan Cowles, Shane Kuhn Kamera: Roel Reiné Musik: Trevor Morris