TNT-Serie 20:15 bis 21:00 Serien Hell on Wheels Erlöser und Teufel USA 2015 16:9 Mit dem Versprechen, ihm bei der Suche nach seiner Familie zu helfen, lockt Huntington Cullen zur Central Pacific. Trotz kultureller und sprachlicher Barrieren stellt sich Cullen der Herkulesaufgabe, einen Eisenbahntunnel durch die Berge der Sierra Nevada zu bauen, um so die Union Pacific im Rennen um die erste transkontinentale Eisenbahnlinie zu schlagen. Schauspieler: Anson Mount (Cullen Bohannan) Colm Meaney (Thomas 'Doc' Durant) Christopher Heyerdahl (The Swede) Tim Guinee (Collis Huntington) Byron Mann (Chang) Reg Rogers (James Strobridge) MacKenzie Porter (Naomi Bohannon) Originaltitel: Hell on Wheels Regie: David Straiton Drehbuch: Joe Gayton, Tony Gayton, Jami O'Brien