TNT-Serie 13:20 bis 14:10 Krimiserie Cold Case Teufelsmusik USA 2007 16:9 Merken In dieser Folge geht es um den Mord an einem 19-jährigen Musiker aus dem Jahr 1953. Bingo Zohar entdeckte seine Liebe zu "schwarzer" Musik und zog den Umwillen seiner "weißen" Umgebung auf sich. Noch bevor der junge Mann seine Karriere begann, wurde er umgebracht. Rush und ihre Kollegen finden schnell heraus, wo er erschossen wurde - im Geschäft seines Onkels. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kathryn Morris (Lilly Rush) Danny Pino (Scotty Valens) John Finn (John Stillman) Jeremy Ratchford (Nick Vera) Thom Barry (Will Jeffries) Tracie Thoms (Kat Miller) James Snyder (Bingo Zohar '53) Originaltitel: Cold Case Regie: Chris Fisher Drehbuch: Kate Purdy Kamera: Donald E. Thorin jr. Musik: Michael A. Levine Altersempfehlung: ab 12