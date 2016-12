AXN 04:20 bis 05:10 Actionserie Sea Patrol Blutdiamanten AUS 2007 16:9 Merken Der Tod von Carl Davies und die rätselhaften Vorgänge auf Bright Island lassen Mike keine Ruhe, zumal er Wind davon bekommt, dass eine Polizeiaktion auf der Insel bevorsteht. Von den zwei Schiffen, die auf dem Radar der Hammersley auftauchen, wird eines von ihnen gestoppt. An Bord befinden sich die Bundespolizisten Murphy und Turnball, die über Mikes eigenmächtige Aktion alles andere als erfreut sind. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jay Bunyan (Able Seaman Billy 'Spider' Webb) Saskia Burmeister (Lieutenant Nikki Caetano) Matthew Holmes (Chief Petty Officer Chris 'Swain' Blake) Josh Lawson (Able Seaman Toby 'Chefo' Jones) David Lyons (Leading Seaman Josh 'ET' Holiday) Jay Ryan (Able Seaman Billy 'Spider' Webb) Kristian Schmid (Able Seaman Robert J. 'RO' Dixon) Originaltitel: Sea Patrol Regie: Geoff Bennett Drehbuch: Di McElroy, Hal McElroy, Tony Morphett Kamera: Russell Bacon Musik: Anthony Ammar, Adam Gock, Les Gock, Dinesh Wicks Altersempfehlung: ab 12

