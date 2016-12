History 04:15 bis 05:05 Dokusoap American Pickers - Die Trödelsammler Vollgestopft USA 2014 Stereo 16:9 Merken In West Virginia finden Frank und Mike einen Motorradladen, der sich als Trödel-Paradies erweist. Dick hatte seinen Laden 50 Jahre lang und ist nun wild entschlossen, seine drei Gebäude leerzubekommen. Die Jungs sind begeistert, aber um die wahren Schätze zu finden, müssen sie sich durch Unmengen von Inventar wühlen, das buchstäblich bis zur Decke gestapelt ist. In Ohio besitzt Gary ein komplettes, dreistöckiges Warenhaus mit einem Vorrat an verschiedenen Sammelobjekten. Obwohl er sehr an seiner Sammlung hängt, muss er sich von einigen Dingen trennen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mike Wolfe (Himself) Originaltitel: American Pickers Musik: Ron Wasserman, Frank Meyer Altersempfehlung: ab 12

