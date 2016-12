History 22:45 bis 23:30 Dokusoap Die Werkstatt-Helden Counts Car Show USA 2014 Stereo 16:9 Merken Danny veranstaltet eine große Auto-Show und muss dafür einen Buick Riviera von 1973 restaurieren, der die Hauptattraktion werden soll. Mike ist zwar bei Danny in Ungnade gefallen, will aber unbedingt am Riviera mitarbeiten. Außerdem trifft Danny jemanden, der ihn zu einer fantastischen Sammlung von Muscle-Cars führt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Counting Cars Altersempfehlung: ab 12