History 16:30 bis 17:20 Dokusoap American Pickers - Die Trödelsammler Zwillinge im Geiste USA 2014 Stereo 16:9 Merken In Virginia lernen die Jungs Frank kennen, einen früheren Schornsteinfeger, dessen Sammlung ein bisschen von allem enthält. Die Namensvetter verstehen sich auf Anhieb. Nach einer Jamsession machen sich die beiden Franks an die Geschäfte. In Illinois prahlt Ian damit, die weltgrößte Sammlung dreirädriger Autos zu haben und die Jungs testen ein paar der skurrilen Fahrzeuge. Auf Baileys Familienfarm in Ohio liegt Allerlei herum: Von alten Spielzeugen und Särgen bis hin zu einem ausgestopften Albino-Waschbär. Außerdem hat ein Schätzer in Nashville gute Nachrichten zu einem wertvollen Wetterhahn. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mike Wolfe (Himself) Originaltitel: American Pickers Musik: Ron Wasserman, Frank Meyer Altersempfehlung: ab 12