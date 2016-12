History 13:05 bis 13:50 Dokumentation Mountain Men - Überleben in der Wildnis Hungrig USA 2016 Stereo 16:9 Merken Morgans erster Winter in Alaska wird gleich zum Überlebenskampf, als er versucht, Nahrung für sich und seine Pferde zu finden. In Montana versucht Tom sich von der schlimmsten Saison, die er seit Jahrzehnten hatte, zu erholen. Im Rub Valley in Montana übersteht Rich eine lange Löwenjagd und einen bösen Sturz, der ihn für längere Zeit außer Gefecht setzen könnte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mountain Men Altersempfehlung: ab 12