Japans Kamikaze-Flieger GB 2014 Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs greifen die Japaner zu einer neuen tödlichen Taktik. Um die vorrückenden Amerikaner doch noch zu schlagen, setzen sie Killerflugzeuge ein: die berühmt-berüchtigten Kamikaze-Flieger. Hinzu kommen Raketenbomben und Supertorpedos. Auch diese Waffen werden nicht von Maschinen, sondern von menschlichen Piloten in ihr Ziel gelenkt. Jahrzehnte später erkunden Experten an Japans Küsten geheime Höhlen, Bunker und Basen, in denen die Selbstmordbomber einst gebaut wurden. Originaltitel: Kamikaze Suicide Bombers