National Geographic 10:25 bis 10:45 Dokumentation Vergessene Schätze Die zerfallene Siedlung USA 2012 Dolby 16:9 HDTV Merken Die dicht bewaldeten Appalachen nördlich des Mississippi sind eine urtümliche Region, in der sich seit der Ankunft der europäischen Siedler nicht viel verändert hat. Jay, Dan und Mark bereisen die Gegend auf der Suche nach Überresten aus der Pionierzeit und werden prompt fündig: Ein Gehöft aus den 1830er Jahren, dessen Bewohner einst wohl ein ebenso entbehrungs- wie arbeitsreiches Leben fristeten, ist wie durch ein Wunder bis in die Gegenwart erhalten geblieben. Zwar sind die Gebäude vom Zahn der Zeit stark in Mitleidenschaft gezogen worden, doch in ihrem Inneren findet sich eine Vielzahl hochinteressanter Relikte aus der Pionierzeit. Alte Möbel und Werkzeuge, Armaturen und andere Antiquitäten warten nur darauf, geborgen und fachmännisch restauriert zu werden. Und einige persönliche Gegenstände ermöglichen es sogar, die Lebensgeschichten einiger längst verstorbener Bewohner zu rekonstruieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Abandoned