National Geographic 07:10 bis 07:35 Dokumentation Science of Stupid: Wissenschaft der Missgeschicke D 2015 2016-12-17 16:00 Stereo 16:9 HDTV Merken Sie laufen, springen, klettern und balancieren mitten in der Stadt: Professionelle Parcours-Läufer haben lange geübt, um ihren gefährlichen Sport heil zu überstehen. Doch was gehört dazu, um sich leichtfüßig von Haus zu Haus zu bewegen, ohne sich dabei die Knochen zu brechen? Perfekte Technik macht auch im Fußball den Unterschied - David Beckham weiß davon ein Lied zu singen. Anhand von Clips werden verschiedene Strafstöße analysiert und es wird gezeigt, wie man sie am besten ausführt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jochen Schropp, Richard Hammond Originaltitel: Science of Stupid

