TNT Comedy 22:10 bis 22:35 Comedyserie Two and a Half Men Der Kirchenbesuch USA 2010 16:9 Merken Als seine Verlobte Chelsea endgültig zu ihrem Vater zieht, ist Charlie sehr deprimiert. Nach einem missglückten Selbstmordversuch will Charlie in einen Stripclub fahren - doch vorher macht er einen Abstecher in eine kleine Kirche und bittet Gott um Hilfe. Daraufhin erscheint die Stripperin und Masseuse Betsy neben seiner Kirchenbank und bittet ihn um Feuer. Nachdem Charlie sie von der Stelle weg in Las Vegas geheiratet hat, stellt er die neue Frau Harper seiner Familie vor ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlie Sheen (Charlie Harper) Jon Cryer (Alan Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Marin Hinkle (Judith Melnick) Conchata Ferrell (Berta) Jennifer Taylor (Chelsea) Holland Taylor (Evelyn Harper) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Lee Aronsohn Kamera: Steven V. Silver Musik: Grant Geissman Altersempfehlung: ab 6