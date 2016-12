TNT Comedy 20:15 bis 20:40 Comedyserie 2 Broke Girls Das große Fressen USA 2016 16:9 Merken Eine Kanzlei versucht alles Erdenkliche, um Randy davon zu überzeugen, bei ihnen in New York anzufangen. Aus diesem Grund dürfen er und Max auch in einem neuen angesagten Restaurant auf Firmenkosten zu Abend essen. Max kann mit den dort angebotenen Gerichten allerdings nicht viel anfangen. Oleg und Sophie bitten Max und Caroline, die Taufpatinnen für ihr Baby zu werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kat Dennings (Max Black) Beth Behrs (Caroline Channing) Jonathan Kite (Oleg) Garrett Morris (Earl) Matthew Moy (Han Lee) Ed Quinn (Randy) Jennifer Coolidge (Sophie Kachinsky) Originaltitel: 2 Broke Girls Regie: Katy Garretson Drehbuch: Rob Sheridan Kamera: Chris La Fountaine Altersempfehlung: ab 12