TNT Comedy 16:20 bis 16:40 Comedyserie King of Queens Schlimme Wörter USA 2005 16:9 Doug und Carrie haben wieder einmal einen heftigen Streit und werfen sich die schlimmsten Dinge an den Kopf. Ein Computerprogramm zeichnet per Zufall alles auf und beide sind im Nachhinein geschockt, wie sie miteinander umgehen. Sie bitten einen neuen Nachbarn, der Eheberater ist, um Hilfe. Doch sogar der ist überfordert und alle Strategien, die Streitigkeiten zu mildern, versagen. Arthur hat währenddessen die glorreiche Idee, die Skripte der Streits für ein Theaterstück zu verwenden. Schauspieler: Kevin James (Doug Heffernan) Leah Remini (Carrie Heffernan) Tim Bagley (Glenn) Gerry Black (George Barksdale) Donna Hardy (Minna) Pamela Kosh (Flora) Norma Michaels (Josephine) Originaltitel: The King of Queens Regie: Rob Schiller Drehbuch: Michael J. Weithorn Kamera: Wayne Kennan Altersempfehlung: ab 6