Syfy 04:05 bis 04:50 SciFi-Serie Star Trek: Deep Space Nine Der hippokratische Eid USA 1995 Stereo 16:9 Merken Miles O'Brien (Colm Meaney) und Julian Bashir (Alexander Siddig) geraten auf einem fremden Planeten in Gefangenschaft einer aggressiven Gruppe Jem'Hadar. Ihr Anführer Goran'Agar (Scott MacDonald) möchte Bashirs Hilfe, um seine Männer von ihrer Abhängigkeit von Ketracel-White zu befreien. Es macht sie zu loyalen Anhängern der Dominion. Bei Goran'Agars Ankunft vor vier Jahren hatte jeder erwartet, dass er ohne Nachschub der Droge sterben würde. Doch er überlebte und ist seitdem clean. Das lässt ihn daran glauben, dass es etwas auf diesem Planeten gibt, das alle von ihrer Sucht befreien kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Avery Brooks (Benjamin Sisko) Nana Visitor (Kira Nerys) Alexander Siddig (Dr. Julian Bashir) Colm Meaney (Chief Miles O'Brien) Armin Shimerman (Quark) Cirroc Lofton (Jake Sisko) Rene Auberjonois (Odo) Originaltitel: Star Trek: Deep Space Nine Regie: Rene Auberjonois Drehbuch: Lisa Klink Kamera: Jonathan West Musik: Dennis Mccarthy, Jay Chattaway Altersempfehlung: ab 12

