Syfy 22:45 bis 23:35 Actionserie Z Nation Zombiegras USA 2015 Stereo 16:9 Merken Citizen Z (DJ Qualls) und seinen Leuten ist es gelungen, Murphy (Keith Allan) endlich zu finden. Sie treffen auf einen Konvoi, mit dem Opfer des Atomangriffs in Sicherheit gebracht werden sollen. Die Gruppe schließt sich dem Treck an. Zusammen stoßen sie unterwegs auf so genannte "Blasters", Zombies, die durch die radioaktive Strahlung mutiert und dadurch unglaublich schnell geworden sind. Allerdings lernen sie auch "Z-Weed" kennen, eine besonders berauschende Marihuana-Sorte, die auf Zombie-Kompost gedeiht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kellita Smith (Roberta Warren) Keith Allan (Murphy) Anastasia Baranova (Addy) Russell Hodgkinson (Doc) Pisay Pao (Cassandra) Nat Zang (10K) Matt Cedeño (Vasquez) Originaltitel: Z Nation Regie: Dan Merchant Drehbuch: Karl Schaefer, Craig Engler, Dan Merchant, Daniel Schaefer, Micho Rutare, Lynelle White Altersempfehlung: ab 18