Syfy 21:55 bis 22:45 Actionserie Z Nation Das letzte Rodeo USA 2015 Stereo 16:9 Nachdem Citizen Z (DJ Qualls) ein Kopfgeld auf Murphy (Keith Allan) ausgesetzt hat, scheint jeder, der kein Zombie ist, hinter ihm her zu sein. Dabei zeigen die Kopfgeldjäger keinerlei Skrupel und das Team muss bald nicht nur gegen Zombies, sondern auch gegen sie kämpfen. Die Auseinandersetzungen werden immer intensiver und münden in einer Katastrophe, die niemand hatte kommen sehen. Im dabei herrschenden Chaos gelingt Murphy die Flucht. Vasques (Matt Cedeño) hingegen überlegt, künftig mit dem Team zu kooperieren. Schauspieler: Kellita Smith (Warren) DJ Qualls (Citizen Z) Michael Welch (Mack) Keith Allan (Murphy) Anastasia Baranova (Addy) Russell Hodgkinson (Doc) Pisay Pao (Cassandra) Originaltitel: Z Nation Regie: John Hyams Drehbuch: Karl Schaefer, Craig Engler, John Hyams, Daniel Schaefer, Micho Rutare, Lynelle White Altersempfehlung: ab 18