Syfy 20:15 bis 20:40 Trickserie Star Wars: The Clone Wars Verschollen (2) USA 2014 Stereo 16:9 Merken Mace Windu ist es gelungen herauszufinden, wohin die Anhänger des Frangawl-Kult Julia, die Königin von Bardotta, verschleppt haben. Dort wartet bereits Mutter Terzin, die über Julia selbst Zugang zur Macht bekommen will. Terzins Ziel ist es, am Ende mächtiger zu sein als die Jedi und die Sith zusammen. Jar Jar Binks und Jedi-Meister Mace Windu müssen alles versuchen, um Terzins Plan zu vereiteln. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Star Wars: The Clone Wars Regie: Bosco Ng Altersempfehlung: ab 12