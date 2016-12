Syfy 15:55 bis 16:45 SciFi-Serie Defiance Seuchenalarm USA 2013 Stereo 16:9 Merken Eine mysteriöse Seuche grassiert in Defiance, die zwar von Irathiern eingeschleppt wurde, aber an der nur Menschen erkranken. Angst und Paranoia führen dazu, dass die Irathier in Quarantäne müssen und in die Minen geschickt werden. Datak (Tony Curran) nutzt die Seuche um die Macht über die Stadt zu ergreifen. Währenddessen knüpft Amanda (Julie Benz) an eine alte Liebe von der Republik Erde an und Quentin McCawley (Justin Rain) fragt Ex-Bürgermeisterin Nicky (Fionnula Flanagan), was wirklich mit seiner Mutter passierte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Grant Bowler (Chief Lawkeeper Jeb Nolan) Julie Benz (Amanda Rosewater) Stephanie Leonidas (Irisa) Tony Curran (Datak Tarr) Jaime Murray (Stahma Tarr) Graham Greene (Rafe McCawley) Mia Kirshner (Kenya) Originaltitel: Defiance Regie: Allan Kroeker Drehbuch: Rockne S. O'Bannon, Kevin Murphy, Michael Taylor, Bryan Gracia, Bryan Garcia, Clark Perry Musik: Bear McCreary Altersempfehlung: ab 16