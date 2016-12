Syfy 07:25 bis 08:10 Mysteryserie Under the Dome Jeder gegen Jeden USA 2013 Stereo 16:9 Merken Norrie (Mackenzie Lintz) und Joe (Colin Ford) sind nach wie vor auf der Suche nach der Energiequelle der Kuppel und entdecken in der Mitte ein mysteriöses Ei. Liegt hier das Kraftzentrum, das die Bewohner von Chester's Mill so hermetisch von der Außenwelt abriegelt? Nachdem Ollie (Leon Rippy) Big Jim (Dean Norris) bedroht hat, versucht der, die städtischen Propanvorräte zu überprüfen, wird aber von einem bewaffneten Gangster davon abgehalten. Julia (Brittany Robertson) steht unterdessen Harriet (Megan Ketch) bei, bei der die Wehen eingesetzt haben, als sie die Kuppel berührte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mike Vogel (Dale "Barbie" Barbara) Natalie Martinez (Deputy Linda Esquivel) Alexander Koch (Junior Rennie) Dean Norris (James "Big Jim" Rennie) Rachelle LeFevre (Julia Shumway) Colin Ford (Joe McAlister) Britt Robertson (Angie McAlister) Originaltitel: Under the Dome Regie: Miguel Sapochnik Drehbuch: Caitlin Parrish, Brian K. Vaughan Kamera: Cort Fey Musik: W.G. Snuffy Walden Altersempfehlung: ab 16

