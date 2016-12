Disney XD 22:15 bis 22:35 Trickserie Disneys American Dragon Die Legende vom Drachenzahn USA 2005 Stereo 16:9 HDTV Merken Doktor Diente, der böse Assistent der Zahnfee, will die von der Zahnfee unter die Kopfkissen von Kindern in aller Welt gelegten Millionen zurückholen. Mit einer Armee von Zahnschergen überwältigt er die Zahnfee und muss - der Legende nach - jetzt nur noch eines tun: einen Drachenzahn im Erdreich vergraben. Und genau der fängt bei Haley gerade an zu wackeln. Jake will am selben Abend unbedingt mit Trixie und Spud zu den Hip-Hop-Video-Awards. Aber er hat versprochen, auf Haley aufzupassen. Die drei Freunde kommen auf die glorreiche Idee, Haley zu der Veranstaltung mit zu nehmen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney's American Dragon: Jake Long Regie: Christian Roman, Kong Qing Chang Drehbuch: Catherine Lieuwen Musik: Kat Green, Billy Lincoln