TNT Film 07:20 bis 09:00 Kriegsfilm Männer - hart wie Eisen USA 1963 20 40 60 80 100 Merken In den letzten Tag des Koreakrieges nehmen Sergeant Briscoe und seine Soldaten kurz vor dem Auslaufen ihres Schiffes den nordkoreanischen Piloten Kim gefangen, der verletzt wurde. Obwohl der Mann hingerichtet werden soll, gewährt Captain Vyn Ryn dem Mann medizinische Behandlung. Als Briscoe den Mann schließlich erschießen soll, überfallen ihn Skrupel und er kann den Befehl nicht ausführen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kirk Douglas (Briscoe) Robert Walker (Dennison) Nick Adams (Hackett) Pancho Magalona (Kim) Nehemiah Persoff (Van Ryn) John Bleifer (Steward) Mark Miller (Troy) Originaltitel: The Hook Regie: George Seaton Drehbuch: Henry Denker Kamera: Joseph Ruttenberg Musik: Larry Adler Altersempfehlung: ab 16

