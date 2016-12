Disney XD 04:30 bis 04:50 Trickserie Disneys American Dragon Echte wahre Freunde USA 2005 Stereo 16:9 HDTV Merken Prof. Rotwood ist wie immer hinter Zauberwesen her. Es gelingt ihm, ein unscharfes Foto von Jake als Drache im Kampf mit Thorn zu machen. Daraufhin setzt er eine Belohnung für einen eindeutigen Drachenbeweis aus. Das Geld brauchen Trixie, Spud und Jake, da sie die teure Vase von Trixies Mutter kaputt gemacht haben. Beim Versuch, Rotwood mit Drachenbeweisen das Geld abzuluchsen, geht einiges schief. Schließlich landet der Drache Jake sogar in der Gefangenschaft des Lehrers. Seine Freunde, die nun seine wahre Identität kennen, können ihn mit Hilfe von Fu und Großvater im letzen Moment befreien. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney's American Dragon: Jake Long Regie: Christian Roman Drehbuch: Eddie Guzelian Musik: Kat Green, Billy Lincoln

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 464 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:10 bis 05:00

Seit 274 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 194 Min. Exiled

Krimi

Tele 5 03:09 bis 04:49

Seit 95 Min.