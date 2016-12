Disney XD 22:35 bis 23:00 Trickserie The Super Hero Squad Show Die Göre USA 2009 Stereo 16:9 HDTV Merken Ein 3- Jähriger namens Brynnie Bratton bestellt die Super Heroes zu sich, damit sie seinen Vater finden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Super Hero Squad Show Regie: Gerard Michael.R Drehbuch: Michael Ryan Musik: Guy Michelmore Altersempfehlung: ab 6