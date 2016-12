Disney XD 16:35 bis 17:00 Trickserie Star Wars: Die Abenteuer der Freemaker Zanders Spritztour USA 2016 Dolby 16:9 HDTV Merken Als ein klassischer Naboo Starfighter im Laden landet, kann Zander nicht widerstehen, eine Highspeed-Spritztour mit diesem Superschlitten zu machen. Diese endet damit, als er an Bord eines Imperialen Stardestroyers gefangen, verhaftet und inhaftiert wird. Nachdem bekannt wird, dass ihr Bruder sich in Darth Vaders Fängen befindet, bitten Kordi und Rowan Naare um Hilfe. Das Trio muss Vaders Star Destroyer mit einem selbst gebauten, provisorischen Tie Fighter infiltrieren -und hoffen, nicht dem wütenden Dark Lord höchstpersönlich über den Weg zu laufen! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Vanessa Lengies (Kordi) Nicolas Cantu (Rowan) Originaltitel: LEGO Star Wars: The Freemaker Adventures Regie: Per Risager Drehbuch: Russ Carney, Ron Corcillo Altersempfehlung: ab 6