Disney XD 07:25 bis 07:50 Trickserie Ronks - Keine Steinzeit ohne Alien! Intergalaktischer Starbesuch / Mitgehangen, mitgefangen F 2015 Dolby 16:9 HDTV Merken (a) Flashs Lieblingsfilmstar, Dazzle, kommt in das Dorf der Ronks, um einen Tag mit ihm zu verbringen. (b) Als Flash und Mormagnon aneinander kleben bleiben, zwingt Mama sie, Fisch aus dem suppigen Sumpf zu fischen... als Team. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Rolling With the Ronks! Regie: Charles Vaucelle, Jc Dessaint Drehbuch: Michel Coulon, Philippe Clerc Altersempfehlung: ab 6

