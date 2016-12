Disney Cinemagic 20:15 bis 21:30 Trickfilm Nightmare Before Christmas USA 1993 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Jack Skellington ist der vom Volk geliebte Kürbis-König von Halloween-Stadt. Er ist davon gelangweilt, jedes Jahr mit dem Bürgermeister das Halloween-Fest aufs Neue zu planen und immer wieder schaurige Streiche zu spielen. Durch Zufall gelangt er durch eine Tür in die Weihnachtsstadt. Dort ist alles bunt, jeder ist fröhlich und Jack ist von allem sehr begeistert. Er versucht, das, was er gesehen hat, den Bürgern der Halloween-Stadt zu schildern. Diese jedoch verstehen Jacks Anliegen falsch und verbinden das Weihnachtsfest und die damit verbundenen Rituale nur mit Schrecken und Grauen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Nightmare Before Christmas Regie: Henry Selick Drehbuch: Caroline Thompson Kamera: Pete Kozachik Musik: Danny Elfman Altersempfehlung: ab 6